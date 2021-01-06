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Синоптик рассказала о погоде в Украине на Рождество и Старый Новый год

6 января, 13:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Колядники должны одеваться соответственно погоде, советует Наталья Диденко

Рождество в Украине ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнение погоды, осадки – преимущественно дождь, местами мокрый снег и сильный ветер – накроют большинство областей.

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Об этом синоптик Наталья Диденко пишет на своей странице в Facebook.

Она предупредила водителей о выпадении мокрого снега и налипании уже сегодня, 6 января. Больше всего это касается западных областей, Винницкой, а вечером – Житомирской и западных районов Киевской области.

В восточной части Украины, в Днепре с районами, Запорожской областях и в Крыму осадки более вероятны завтра, 7 января, вечером.

Ветер будет юго-восточным, а на Западе северо-западным, порывистым, порой до сильного. Поэтому тем, кто намерен пойти в гости или колядовать – следует одеваться соответственно.

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Диденко рассказала, что температура воздуха в ночь на Рождество ожидается около нуля.

Днем 7 января ожидается +2-6 градусов, в южной части +5-12 градусов, на западе и на северо-востоке Украины – 0+3 градуса.

В тренде
Синоптик рассказала о погоде в Украине на Рождество и Старый Новый год

В Киеве на Рождество пойдет дождь, возможен мокрый снег. Ветер будет юго-восточным, порывистым. Температура воздуха ночью около ноля, днем 7 января ожидается +2-4 градуса.

По словам синоптика, похолодание до "минусов" придет в Украину на следующей неделе, как раз на Маланки и Василя (13-14 января), то есть на Старый Новый год.

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Напомним, ранее народный синоптик рассказал, когда ждать снегопадов и морозов в Украине.

Также мы писали, какой погода будет весной 2021 года.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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Источник: Сегодня

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