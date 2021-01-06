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Синоптик розповіла про погоду в Україні на Різдво та Старий Новий рік

6 січня, 13:48

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Колядникам слід одягатися відповідно до погоди, радить Наталка Діденко

Різдво в Україні очікується теплим та дощовим. Циклон принесе ускладнення погоди, опади – переважно дощ, місцями мокрий сніг, та сильний вітер – охоплять більшість областей.

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Про це синоптик Наталка Діденко пише на своїй сторінці у Facebook.

Вона попередила водіїв про випадання мокрого снігу та налипання вже сьогодні, 6 січня. Найбільше це стосується західних областей, Вінниччини, а ввечері – Житомирщини та західних районів Київщини.

У східній частині України, в Дніпрі з районами, на Запоріжжі та в Криму опади ймовірніші завтра, 7 січня, ввечері.

Вітер буде південно-східним, а на заході – північно-західним, поривчастим, часом до сильного. Тому тим, хто має намір піти в гості чи колядувати, – слід одягатися відповідно.

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Діденко розповіла, что температура повітря у ніч на Різдво передбачається близько нуля.

Вдень 7 січня очікується +2-6 градусів, у південній частині +5-12 градусів, на заході та на північному сході України – 0+3 градуси.

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Синоптик розповіла про погоду в Україні на Різдво та Старий Новий рік

У Києві на Різдво йтиме дощ, можливий мокрий сніг. Вітер буде південно-східний, поривчастий. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 7 січня очікується +2-4 градуси.

За словами синоптика, похолодання до "мінусів" прийде в Україну наступного тижня, якраз на Маланки і Василя (13-14 січня), тобто на Старий Новий рік.

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Нагадаємо, раніше народний синоптик розповів, коли чекати снігопадів і морозів в Україні.

Також ми писали, яка погода буде навесні 2021 року.

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Джерело: Сьогодні

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