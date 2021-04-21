Сколько больных COVID-19 будет на Пасху. Прогноз

В НАН дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в Украине на начало мая – какими будут показатели в стране на Пасху

После Пасхи в первых числах мая ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине будет около 12 тысяч.

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Соответствующий прогноз опубликовали в Национальной академии наук Украины.

Так, в НАН показали динамику изменения количества новых инфицированных, выздоровевших и летальных случаев за день согласно с ежедневными отчетами Минздрава.

Согласно этому прогнозу, в районе 3 мая в Украине будут такие ежедневные показатели:

около 12 тысяч новых случаев инфицирования;

около семи тысяч пациентов, которые вылечились;

почти 400 летальных случаев.

При этом в академии наук подчеркнули, что эти данные основаны на предыдущих показателях и могут еще поменяться.

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Напомним, ранее в НАН заявили, что ситуация с коронавирусом в Украине вышла на плато.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Но в мире появился новый штамм коронавируса, который может распространиться и в Украине

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