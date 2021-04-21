Українська
$ 28,01
33,74
  1. Последние новости Украины

Сколько больных COVID-19 будет на Пасху. Прогноз

21 апреля, 13:36

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В НАН дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в Украине на начало мая – какими будут показатели в стране на Пасху

После Пасхи в первых числах мая ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине будет около 12 тысяч.

Реклама

Соответствующий прогноз опубликовали в Национальной академии наук Украины.

Так, в НАН показали динамику изменения количества новых инфицированных, выздоровевших и летальных случаев за день согласно с ежедневными отчетами Минздрава.

Согласно этому прогнозу, в районе 3 мая в Украине будут такие ежедневные показатели:

  • около 12 тысяч новых случаев инфицирования;
  • около семи тысяч пациентов, которые вылечились;
  • почти 400 летальных случаев.

При этом в академии наук подчеркнули, что эти данные основаны на предыдущих показателях и могут еще поменяться.

В тренде
Сколько больных COVID-19 будет на Пасху. Прогноз
Реклама

Напомним, ранее в НАН заявили, что ситуация с коронавирусом в Украине вышла на плато.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Но в мире появился новый штамм коронавируса, который может распространиться и в Украине

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз Пасха Украина нан коронавирус НАН Украины
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки, евро – до максимума с начала весны
Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки, евро – до максимума с начала весныФинансы
Жестокое избиение и попытка изнасилования в поезде
Жестокое избиение и попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": подозреваемый умерУкраина
Встреча с Путиным на Донбассе: Зеленскому впервые ответили в России
Встреча с Путиным на Донбассе: Зеленскому впервые ответили в РоссииВласть
Банки не хотят наших денег? Сколько можно заработать на депозите в Украине и вырастут ли ставки
Банки не хотят наших денег? Сколько можно заработать на депозите в Украине и вырастут ли ставкиФинансы
"Евробляхи" теперь можно растаможить за 1000 евро, но не всем – в чем подвохЭкономика
Рынок топлива – насколько подорожает бензин до конца апреля
Рынок топлива – насколько подорожает бензин до конца апреляЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять