Сколько резервистов призовут на обучение в тероборону: в ОП ответили

В Украине на учения Сил территориальной обороны призовут более 14 тысяч резервистов. На первом этапе планируется собрание в течение 30 дней в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.
Об этом сообщили в Офисе президента.
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Проведение учений резервистов на селекторном совещании в ОП сообщил командующий Силами территориальной обороны (СТО) Вооруженных сил Украины бригадный генерал Юрий Галушкин. По его словам, сейчас производится развертывание штабов СТО.
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Командующий отметил, что в ближайшее время будет организовано и проведено собрание резервистов территориальной обороны по всей стране. Он добавил, что обучение займут 30 суток. Всего планируется призвать 14 200 резервистов в отдельных районах и областях.
"Проведение первых учебных сборов территориальной обороны запланировано в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске", — подчеркнул Галушкин.
Угроза вторжения
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