Сколько военных погибло в первый день вторжения? Арестович ответил

Алексей Арестович рассказал о потерях в ВСУ за 24 февраля – сколько военных погибло и пострадало

Какие потери в ВСУ за утро 24 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате обстрелов российских военный погибли более 40 украинских защитников, еще несколько десятков пострадали. Однако эти потери намного меньше, чем ожидали в РФ.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович во время брифинга.

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Он уточнил, что первая атака российских войск провалилась – РФ ожидала, что потерь будет намного больше. Однако никаких серьезных ударов по украинских ресурсах, боеприпасах или обороноспособности не смогли нанести.

"Подтверждена гибель нескольких десятков украинских военнослужащих. Это преимущественно за счет воздушных и ракетных ударов утром", – сказал Арестович.

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