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Сначала мокрый снег, а потом тепло: какой погоды ждать в начале марта

26 февраля, 17:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Зима уже на исходе и весна с первых дней вступит в свои права, ожидается до +10

Если на выходных еще придет небольшое похолодание, то начало весны будет достаточно теплым. Лишь 1 марта погоду подпортят неприятные осадки, но потом начнет теплеть и будет сухо.

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Об этом свидетельствуют данные карт Укргидрометцентра.

В понедельник, 1 марта, будут дожди с мокрым снегом частично на западе страны, в центре и в Черниговской области. При этом почти везде будет 2-4 градуса тепла днем и от -1 до +1 ночью. В Киеве 2-4 тепла и мокрый снег.

Во вторник, 2 марта, резко потеплеет, особенно в западных областях – там до +10. В центре и на юге до +8, на востоке и севере – 3-6 градуса тепла. Осадков нигде не прогнозируется. В столице 4-6 тепла и сухо.

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В среду, 3 марта, температура воздуха будет такой же, как и днем ранее. Лишь на юге потеплеет до +10. И снова без осадков.

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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погода прогноз погоды весна март

Источник: Сегодня

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