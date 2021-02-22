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Сначала мороз -15, а потом потеплеет до +15: какие сюрпризы готовит погода

22 февраля, 14:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Синоптик рассказала, где в Украине будет холоднее всего, а кому повезет с теплом

В Украину 23 февраля зайдет кратковременно похолодание, температура воздуха ночью опустится ниже 10 градусов мороза. При этом на юге и западе будет настоящая весна.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Во вторник в восточной части Украины, Сумской, Черниговской, Полтавской областях и Днепре с районами похолодает днем ​​до 5-12 градусов мороза. Ночью на северо-востоке даже местами до 12-15 мороза.

Главные традиции и запреты на Крещение

Главные традиции и запреты на Крещение / Фото: Unsplash

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А вот на западе и юге будет тепло, 4-9 градусов выше нуля, на Закарпатье до +12.

На остальной территории Украины днем ​​- около нуля.

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Осадки 23 февраля не ожидаются. На востоке, северо-востоке и в центре Украины порывы юго-восточного ветра могут быть сильными, штормовыми.

В Киеве в течение дня около нуля, без осадков, хотя и облачно. Однако поздно вечером во вторник, а затем в среду в столице снег и мокрый снег. 24 февраля в Киеве кратковременно похолодает.

В четверг-пятницу в Украине снова будет теплеть, особенно на Закарпатье и в Прикарпатье. Там температура воздуха будет достигать 13-15 градусов тепла.

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Тем временем народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на весну. По его словам, снег будет еще и в марте, а до Пасхи – температурные качели.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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Источник: Сегодня

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