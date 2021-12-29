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Снегопады спровоцировали коллапс на дорогах: что происходит на трассах Украины

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
29 декабря, 18:30
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В некоторых областях осложнения погодных условий ожидается и завтра, 30 декабря
Снежить продолжает на территории четырех областей.
Снежить продолжает на территории четырех областей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украину накрыла непогода. Местами наблюдаются снегопады, а в некоторых областях – дождь. Однако проезд на всех трассах обеспечен, ограничений и усложнений на дорогах государственного значения нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

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Ситуация на дорогах

По состоянию на 17:00 на дорогах государственного значения работает 1482 единицы дорожной спецтехники.

Снежить продолжает на территории следующих областей:

  • Черниговской,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Сумской.

В западных регионах и Луганской области – местами небольшой дождь. Спецтехника расчищает и обрабатывает пути противогололедными материалами. Состояние покрытия дорог – местами заснеженное. Проезд обеспечен, ограничений и усложнений на дорогах государственного значения нет.

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В случае чрезвычайной ситуации на дороге следует обращаться на круглосуточную горячую линию Укравтодора – 044 287 11 40.

Где ждать осложнения погоды

29-30 декабря в Николаевской и Донецкой областях ожидается сильный гололед (II уровень опасности, оранжевый), в Запорожской – (I уровень опасности, желтый). В большинстве регионов на дорогах гололедица.

Температура днем 2-7 градусов мороза. В Закарпатье и в юго-восточной части -2+3 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

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Раньше мы писали:

  • В Украине 28 декабря бурлил мощный циклон. Из-за него в стране штормовой ветер, метель и снегопады. В большинстве городов ухудшилась погода, а потому несколько населенных пунктов остались без тепла.
  • В Черновицкой области метель парализовала движение транспорта. В пиковый час центр города остановился из-за непогоды.

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