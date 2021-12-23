Снова погодные качели: где в Украине ждать перемен – прогноз (карта)

Завтра, 24 декабря, в Украине прогнозируют снег, а также дождь. На дорогах может быть гололедица.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Ночью в стране будут сильные морозы. Столбики термометров опустятся до -18 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от -4 до -9 градусов.
Далее по теме
Также в Украине обещают осадки.
"Сначала буде снег, затем мокрый снег, а затем в западных областях и дождь", – добавляет Наталия Диденко.
На дорогах останется гололедица, а из-за этого ситуация усложнится.
Карпаты атакуют морозы
Температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до -21 градуса. Ветер западный, северо-западный, 14 м/с, а также облачная погода, но с прояснениями.
За последние два дня в Карпатах выпало более 50 см свежего снега. Местами есть передувы выше метра.
Читайте также
- Украину накрыли опасные снегопады и бури. Жители трех областей остались без света
- В Карпатах встретили настоящий зимний рассвет.