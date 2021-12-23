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Снова погодные качели: где в Украине ждать перемен – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
23 декабря, 16:00
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Днем температура воздуха может опуститься до 9 градусов мороза
Погода в Украине на 24 декабря/Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 24 декабря/Коллаж "Сегодня"

Завтра, 24 декабря, в Украине прогнозируют снег, а также дождь. На дорогах может быть гололедица.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Ночью в стране будут сильные морозы. Столбики термометров опустятся до -18 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от -4 до -9 градусов.

Также в Украине обещают осадки.

"Сначала буде снег, затем мокрый снег, а затем в западных областях и дождь", – добавляет Наталия Диденко.

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На дорогах останется гололедица, а из-за этого ситуация усложнится.

Погода в Украине на 24 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 24 декабря. Фото: Наталии Диденко

Карпаты атакуют морозы

Температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до -21 градуса. Ветер западный, северо-западный, 14 м/с, а также облачная погода, но с прояснениями.

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За последние два дня в Карпатах выпало более 50 см свежего снега. Местами есть передувы выше метра.

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