Знову погодні гойдалки: де в Україні чекати змін – прогноз (карта)

Вдень температура повітря може опуститися до 9 градусів морозу

Погода в Україні на 24 грудня/Колаж "Сьогодні"

Завтра, 24 грудня, в Україні прогнозують сніг та дощ. На дорогах може бути ожеледь.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Реклама

Вночі у країні будуть сильні морози. Стовпчики термометрів опустяться до -18 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься від -4 до -9 градусів.

Також в Україні обіцяють опади.

"Спочатку буде сніг, потім мокрий сніг, а потім у західних областях і дощ", – додає Наталка Діденко.

Реклама

На дорогах залишиться ожеледиця, а через це ситуація ускладниться.

Погода в Україні на 24 грудня. Фото: Наталки Діденко

Карпати атакують морози

Температура повітря на горі Піп Іван опустилася до -21 градуса. Вітер західний, північно-західни,й 14 м/сек, а також хмарна погода, але з проясненнями.

Реклама

За останні два дні у Карпатах випало понад 50 см свіжого снігу. Місцями є передуви вище за метр.

Читайте також