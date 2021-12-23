Знову погодні гойдалки: де в Україні чекати змін – прогноз (карта)

Завтра, 24 грудня, в Україні прогнозують сніг та дощ. На дорогах може бути ожеледь.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Вночі у країні будуть сильні морози. Стовпчики термометрів опустяться до -18 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься від -4 до -9 градусів.
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Також в Україні обіцяють опади.
"Спочатку буде сніг, потім мокрий сніг, а потім у західних областях і дощ", – додає Наталка Діденко.
На дорогах залишиться ожеледиця, а через це ситуація ускладниться.
Карпати атакують морози
Температура повітря на горі Піп Іван опустилася до -21 градуса. Вітер західний, північно-західни,й 14 м/сек, а також хмарна погода, але з проясненнями.
За останні два дні у Карпатах випало понад 50 см свіжого снігу. Місцями є передуви вище за метр.
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