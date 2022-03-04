Спасатели показали мощнейшую бомбу, сброшенную россиянами на Харьков

Сотрудники ГСЧС расчищают завалы после бомбежек

Спасатели убирают остатки снарядов в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня

Спасатели показали остатки авиабомбы, которая была найдена на месте бомбардировок в Харькове. Фото обнаруженных снарядов опубликовала ГСЧС на своей странице в Facebook.

"Личный состав Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины проводит аварийно-спасательные работы в разрушенных зданиях в результате обстрелов и бомбардировок российскими оккупантами. Спасатели разбирают завалы, в которых вероятно могут находиться люди. Саперы части гуманитарного разминирования вовлечены в изъятие и уничтожение взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

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Находку прокомментировал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

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"ФАБ-500. Фугасная авиабомба, одна из самых мощных в России. Одна такая может полностью разнести многоэтажное здание. Бомба сделана так, чтобы пробивать крепкие укрытия. Эти бомбы россияне скидывают на головы жителям Харькова", — написал он.

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