Спасла четырех детей от наводнения. Зеленские встретились с девочкой-героем с Закарпатья

Президент поблагодарил девочку за отважный поступок и подчеркнул, что он и вся страна ею гордится

Девочке подарили скрипку, поскольку она любит заниматься музыкой. / Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретились с семьей 12-летней Татьяны Тулайдан, которая спасла четырех детей во время наводнения на Закарпатье. Глава страны вручил девочке медаль "За спасенную жизнь".

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Об этом сообщили на сайте президента.

Во время встречи с школьницей Зеленский отметил, что для него – большая честь познакомиться с ней лично.

Президент вручает медаль девочке. Фото: ОП

"Это – первая награда, которая останется тебе, твоим детям и внукам, и они всегда будут гордиться тобой. Большое уважение от меня, от всей страны. Спасибо за то, что ты сделала. Уверен, что именно такие люди еще много сделают для Украины и своей семьи", – сказал президент.

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Елена Зеленская отметила, что такие героические поступки детей свидетельствуют о том, что они имеют достойный пример в семье.

"Трудно представить, как бы я вела себя в такой ситуации. Теперь, когда у меня будет случаться критическая ситуация, я буду вспоминать Татьяну и то, как она не растерялась", - отметила первая леди.

Семьи Зеленских и Тулайдан собрались за столом. Фото: ОП

Также обсуждали и хозяйственные вопросы – починили ли дом и дорогу после наводнения, как предотвратить такие инциденты в будущем и что для этого сделали местные власти.

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В память о встрече Владимир и Елена Зеленские вручили детям подарки. Татьяна, которая занимается музыкой, получила скрипку.

Как девочка спасла других детей?

10 июля в Раховском районе начались интенсивные дожди: всего выпало более полумесячной нормы осадков. В результате уровень воды в реках повысился, паводок разрушил инфраструктуру, дорожное полотно и затопил жилые дома.

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Когда в результате мощных ливней затопило поселок Ясиня, Татьяна выключила электричество в доме, взяла своего 7-летнего брата и трех соседских детей и отвела их на чердак. Так она обезопасила их от высокого уровня воды, который в то время уже достигал одного метра.

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