Врятувала чотирьох дітей від повені. Зеленські зустрілися з дівчинкою-героєм із Закарпаття

Президент подякував дівчинці за відважний вчинок і підкреслив, що він і вся країна нею пишається

Дівчинці подарували скрипку, оскільки вона любить займатися музикою. / Фото: Офис Президента Украины

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрілися з родиною 12-річної Тетяни Тулайдан, яка врятувала чотирьох дітей під час повені на Закарпатті. Глава країни вручив дівчинці медаль "За врятоване життя".

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Про це повідомили на сайті президента.

Під час зустрічі з школяркою Зеленський зазначив, що для нього – велика честь познайомитися з нею особисто.

Президент вручає медаль дівчинці. Фото: ОП

"Це – перша нагорода, яка залишиться тобі, твоїм дітям і внукам, і вони завжди пишатимуться тобою. Велика повага від мене, від усієї держави. Дякую за те, що ти зробила. Впевнений, що саме такі люди ще багато-багато зроблять для України та своєї сім’ї", – сказав президент.

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Олена Зеленська зазначила, що такі героїчні вчинки дітей свідчать про те, що вони мають гідний приклад у родині.

"Важко уявити, як би я поводилася в такій ситуації. Тепер, коли в мене траплятиметься критична ситуація, я згадуватиму Тетяну й те, як вона не розгубилася", – зазначила перша леді.

Сім'ї Зеленських і Тулайдан зібралися за столом. Фото: ОП

Також обговорювали і господарські питання – чи полагодили будинок і дорогу після повені, як запобігти таким інцидентам в майбутньому і що для цього зробила місцева влада.

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На згадку про зустріч Володимир і Олена Зеленська вручили дітям подарунки. Тетяна, яка займається музикою, отримала скрипку.

Як дівчинка врятувала інших дітей?

10 липня у Рахівському районі почалися інтенсивні дощі: усього випало більше півмісячної норми опадів. У результаті рівень води в річках підвищився, паводок зруйнував інфраструктуру, дорожнє полотно і затопив житлові будинки.

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Коли в результаті потужних злив затопило селище Ясіня, Тетяна вимкнула електрику в будинку, взяла свого 7-річного брата і трьох сусідських дітей і відвела їх на горище. Так вона убезпечила їх від високого рівня води, який у той час вже досягав одного метра.

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