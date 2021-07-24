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Спроси у доктора: как коронавирус отличить от аллергии (видео)

24 июля 2021 2:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

От аллергии страдает каждый третий и в ближайшие годы статистика ухудшится, прогнозирует Юрий Бисюк

Чем отличаются симптомы коронавируса и аллергии

Чем отличаются симптомы коронавируса и аллергии / Фото: Украинская правда

Коронавирус маскируется под обычную аллергию, ведь сходство симптомов вводит в заблуждение пациентов, рассказал профессор аллергологии Юрий Бисюк.

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Как этому противодействовать, узнавали "Сегодня".

При аллергии заложенность носа продлится месяцы. При коронавирусе – значительно меньше. Чтобы не давать шансов недугам запутать больного, Юрий Бисюк советует скорее обращаться к врачу.

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Увеличению количества аллергиков способствует также пандемия коронавируса. Иммунная система человека формируется в первые годы жизни. Именно тогда важно позаботиться об условиях, в которых живет ребенок. Доказано, чем больше детей в семье, тем меньше шансов вырастить аллергиков.

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Фото: коллаж "Сегодня"

"Это связано с тем, что эти дети обмениваются своими микроорганизмами, это дает хороший фон для правильного развития иммунной системы", – говорит профессор аллергологии, иммунологии и дерматологии.

Важные советы профессор Юрий Бисюк предоставляет в рамках проекту Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора":

Напомним, ранее в рамках проекта "Спроси у доктора" сайт "Сегодня" рассказывал, что делать, если вы заболели во время вакцинации.

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А профессор и кардиолог Екатерина Амосова посоветовала, как уберечь сердце во время коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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