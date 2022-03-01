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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Спутники зафиксировали длинную колонну техники РФ под Киевом (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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1 марта, 03:57
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Оккупанты стягивают технику в Украину
Техника РФ недалеко от Киева/Фото: Maxar, коллаж: "Сегодня"
Техника РФ недалеко от Киева/Фото: Maxar, коллаж: "Сегодня"

Компания космических технологий Maxar Technologies продемонстрировала снимки, на которых видно российскую военную колонну, достигшую окрестностей Киева. Она оказалась даже длиннее, чем считалось раньше.

Об этом говорится в сообщении Maxar Technologies.

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Подробности

По информации Maxar, колонна имеет длину более 40 миль (64 км). Ранее в компании говорили, что колонна заняла около 17 миль проезжей части.

Военная колонна состоит из бронетехники, танков, артиллерии и других транспортных средств. Maxar приписал обновленную длину конвоя дополнительным спутниковым снимкам, которые они собрали и проанализировали. Снимки, сделанные в понедельник поздним вечером, показывают, что колонна тянется от авиабазы Антонов — примерно в 17 милях от центра Киева — к северу от Приборска.

Колонна техники РФ/Фото: Maxar

Россия терпит потери

Украинские защитники продолжают методически уничтожать врага. На этот раз нашим военным помогли Байрактары.

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Под Лебедином Сумской области украинские военные с помощью Байрактаров уничтожили технику оккупантов – 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов. Украинские бойцы дают достойный отпор врагу.

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