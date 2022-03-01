Супутники зафіксували довгу колону техніки РФ під Києвом (фото)

Окупанти стягують техніку в Україну

Техніка РФ неподалік Києва/Фото: Maxar, колаж: "Сьогодні"

Компанія космічних технологій Maxar Technologies продемонструвала знімки, на яких видно російську військову колону, яка досягла околиць Києва. Вона виявилась навіть довшою, ніж вважалося раніше.

Про це йдеться у повідомленні Maxar Technologies.

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Деталі

За інформацією Maxar, колона має довжину понад 40 миль (64 км). Раніше в компанії казали, що колона зайняла близько 17 миль проїжджої частини.

Військова колона складається з бронетехніки, танків, артилерії та інших транспортних засобів. Maxar приписав оновлену довжину конвою додатковим супутниковим знімкам, які вони зібрали та проаналізували. Знімки, зроблені в понеділок пізно ввечері, показують, що колона тягнеться від авіабази Антонов — приблизно за 17 миль від центру Києва — на північ від Приборська.

Колона техніки РФ/Фото: Maxar

Росія зазнає втрат

Українські захисники продовжують методично знищувати ворога. Цього разу нашим військовим допомогли Байрактари.

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Під Лебедином Сумської області українські військові за допомогою Байрактарів знищили техніку окупантів – 96 ворожих танків, 20 Градів та вісім бензовозів. Українські бійці дають гідну відсіч ворогові.

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