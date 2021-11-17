Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Сразу в больницу! Минздрав дополнил стандарт госпитализации COVID-больных

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
17 ноября, 20:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Новое правильно распространяется на людей, которым более 60 лет
Пожилых людей со средней тяжестью COVID-19 сразу будут госпитализировать/Коллаж: Сегодня
Пожилых людей со средней тяжестью COVID-19 сразу будут госпитализировать/Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения Украины дополнило стандарт госпитализации пациентов с COVID-19. Теперь, если у человека, которому более 60 лет, болезнь протекает в средней тяжести, то он подлежит стационарному лечению.

Соответствующий приказ появился на сайте Минздрава.

Реклама

Изменения в стандарт лечения

Новым приказом вносятся изменения в стандарт стационарного лечения пациентов с COVID-19. В перечень оснований для госпитализации добавили пункт, согласно которому необходимо госпитализировать пациентов старше 60 лет со средней тяжестью течения болезни.

Раньше стандарта не было

Стандарта относительно возраста пациента для госпитализации раньше не было. Пациентов со средней тяжестью течения госпитализировали только при наличии признаков пневмонии и/или дыхательной недостаточности — увеличение частоты дыхательных движений выше нормы, кровохарканье, сатурация ≤ 93%.

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19. Среди них 1312 детей и 403 медработника.

Реклама

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 4468 человек;
  • летальных исходов – 769;
  • выздоровели – 20 211 человек.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Жители Харькова встретили восхитительный закат

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина помогает и при гриппе?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃
Дневник независимости 🇺🇦

17 ноября 1991. На "Молодость" прибыли представители почти всех республик бывшего СССР, а также делегации из Польши, Венгрии, Франции, Великобритании и Швеции.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

132 645

заболело за неделю в Украине

-13%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.41

Российский рубль (₽)

0.3604

Евро (€)

30.03

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять