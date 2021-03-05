Степанов: До конца 2021 года вакцинируют всех украинцев

Вакцинация в Украине пройдет в пять этапов и закончится уже в этом году

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца года в планах вакцинировать всех совершеннолетних украинцев. Об этом он сказал в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

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Он напомнил, что в Украине запланированы пять этапов вакцинации, на каждом из них добавляются граждане той или иной группы риска.

"До конца 2021 года мы закончим вакцинацию все без исключения граждан Украины старше 18 лет. Детей мы не вакцинируем", – сказал Степанов.

Напомним, накануне Максим Степанов жестко осудил попытки сорвать вакцинацию в Украине. Вакцина – это гарантия жизни, считает глава Минздрава.

Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что всего в течение 2021-2022 годов в Украине вакцинируют до 22 миллионов человек. А конкретно в этом году прививки получат около 10 миллионов. Тем временем стало известно, кому противопоказана вакцинация от COVID-19.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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