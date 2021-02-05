Степанов озвучил сроки завершения вакцинации от COVID-19 в Украине

Вакцинировать украинцев точно начнут в феврале – планируется иммунизировать более 20 миллионов человек

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинацию 21 миллиона украинцев планируется завершить до конца 2021 года. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде на Часе вопросов к правительству.

Реклама

По его словам, вакцинация точно начнется в феврале, и длиться будет она весь год.

"Что касается окончания процесса вакцинации, то мы планируем закончить к концу 2021 года", – сказал Степанов.

Он отметил, что речь идет о 21 миллионе граждан, которые находятся в группах риска.

"Мы должны к осени предоставить доступ к бесплатной вакцинации. К осени мы планируем это сделать, все возможности у нас для этого будут", – сказал министр и напомнил, что вакцинация будет добровольной.

В то же время глава Минздрава назвал проблемой, что не все хотят вакцинироваться. Он привел в пример социологические опросы, которые свидетельствуют о лишь 43% желающих вакцинироваться.

Как сообщали новости "Сегодня", главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что как Минздрав будет бороться с вакцинацией "вне очереди". Если кто-то сделает прививку раньше положенного срока – это грозит уголовным делом.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама