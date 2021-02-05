Степанов: Получено разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19

Украина готовится к началу вакцинации, которая начнется уже совсем скоро

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что получено разрешение на экстренное медицинское применение вакцин в Украине.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы получили разрешение на экстренное медицинское применение вакцин, поэтому поступление начнется уже в этом месяце", – отметил он.

Степанов подчеркнул, что сейчас соглашения на поставки вакцин уже находятся на завершающем этапе согласования в части технических деталей и будут подписаны в ближайшие дни.

"Готовимся к началу вакцинации, которая начнется уже скоро", – сказал министр.

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Как сообщали новости "Сегодня", Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцины. Поставки препаратов начнутся уже в этом месяце, что позволит начать вакцинацию населения.

Начало вакцинации ожидается примерно с 15 февраля. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказывал, что приблизительно 5 млн прививок будут делать ежемесячно. В свою очередь Степанов рассказывал, сколько человек вакцинируют первыми, и кого именно.

Видео: Сегодня

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