Степанов: Получено разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что получено разрешение на экстренное медицинское применение вакцин в Украине.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Мы получили разрешение на экстренное медицинское применение вакцин, поэтому поступление начнется уже в этом месяце", – отметил он.
Степанов подчеркнул, что сейчас соглашения на поставки вакцин уже находятся на завершающем этапе согласования в части технических деталей и будут подписаны в ближайшие дни.
"Готовимся к началу вакцинации, которая начнется уже скоро", – сказал министр.
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Как сообщали новости "Сегодня", Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцины. Поставки препаратов начнутся уже в этом месяце, что позволит начать вакцинацию населения.
Начало вакцинации ожидается примерно с 15 февраля. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказывал, что приблизительно 5 млн прививок будут делать ежемесячно. В свою очередь Степанов рассказывал, сколько человек вакцинируют первыми, и кого именно.
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