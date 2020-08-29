Степанов рассказал, на сколько Украине хватит тестов на коронавирус

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который сегодня рассказал, как будут работать школы в условиях карантина, утверждает, что все государственные учреждения обеспечены тестами на коронавирус COVID-19. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".
По его словам, Украина обеспечена тестами на несколько месяцев.
"Мы обеспечены тестами, я думаю, на несколько месяцев вперед. И постоянно, как только у нас есть необходимость, они сразу докупаются, обеспечены полностью средствами на закупку этих тестов", – подчеркнул министр.
В то же время Степанов рассказал, что ему известны случаи, когда желающих пройти тест на COVID-19 отправляют в частные учреждений.
Он также подчеркнул, что с начала пандемии оборудование для тестирования существенно обновили.
"Я вам хочу сказать, что к началу пандемии последний раз оборудования в лабораторные центры мы покупали в 2009 году. Мы сейчас практически обновили полностью все составляющие оборудования, необходимого для тестирования, с одной стороны. А с другой, продолжаем это делать", – рассказал министр.
Степанов добавил, что у Минздрава есть команда вирусологов, которая в постоянном режиме проехала все без исключения области, где обучала местных специалистов делать тесты на COVID-19.
Напомним, 26 августа в Украине для сдерживания распространения коронавирусной инфекции правительство ввело дополнительные ограничения, полностью запретив работу клубов и дискотек – ранее им разрешалось работать только до 23:00.
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