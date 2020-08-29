Українська
$ 27,46
32,43
  1. Последние новости Украины

Степанов рассказал, на сколько Украине хватит тестов на коронавирус

29 августа, 21:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

С начала пандемии в Украине существенно обновили оборудование для тестирования

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который сегодня рассказал, как будут работать школы в условиях карантина, утверждает, что все государственные учреждения обеспечены тестами на коронавирус COVID-19. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Реклама

По его словам, Украина обеспечена тестами на несколько месяцев.

"Мы обеспечены тестами, я думаю, на несколько месяцев вперед. И постоянно, как только у нас есть необходимость, они сразу докупаются, обеспечены полностью средствами на закупку этих тестов", – подчеркнул министр.

В то же время Степанов рассказал, что ему известны случаи, когда желающих пройти тест на COVID-19 отправляют в частные учреждений.

Он также подчеркнул, что с начала пандемии оборудование для тестирования существенно обновили.

В тренде
"Лето пакует чемоданы": синоптик рассказала о погоде на выходные
Реклама

"Я вам хочу сказать, что к началу пандемии последний раз оборудования в лабораторные центры мы покупали в 2009 году. Мы сейчас практически обновили полностью все составляющие оборудования, необходимого для тестирования, с одной стороны. А с другой, продолжаем это делать", – рассказал министр.

Степанов добавил, что у Минздрава есть команда вирусологов, которая в постоянном режиме проехала все без исключения области, где обучала местных специалистов делать тесты на COVID-19.

Напомним, 26 августа в Украине для сдерживания распространения коронавирусной инфекции правительство ввело дополнительные ограничения, полностью запретив работу клубов и дискотек – ранее им разрешалось работать только до 23:00.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тесты Минздрав коронавирус Максим Степанов COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Было около 50 человек": пострадавший в обстреле автобуса под Харьковом рассказал о пережитом (видео)Харьков
"Слуга народа" Тищенко назвал войну на Донбассе братоубийственнойПолитика
Хасиды устроили ночной
Хасиды устроили ночной "штурм" в Умани: видеоДругие регионы
В харьковском метро пассажиры заметили клопов (фото, видео)
В харьковском метро пассажиры заметили клопов (фото, видео)Харьков
Карантин в Харькове: в городе усилят проверки транспорта
Карантин в Харькове: в городе усилят проверки транспортаХарьков
"Чувствую пальцы ноги, которой нет": пострадавшие в ДТП курсантки рассказали о своем состоянииПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять