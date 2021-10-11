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Суд избрал меру пресечения мэру Одессы Труханову

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
11 октября, 14:06
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Орган досудебного расследования подозревал 16 граждан в нанесении ущерба территориальной громаде Одессы, в том числе и Геннадия Труханова
Скандальному мэру Одессы сегодня избрали меру пресечения
Скандальному мэру Одессы сегодня избрали меру пресечения / Фото: Коллаж: Сегодня

Высший антикоррупционный суд сегодня избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову по делу о незаконном завладении землей в городе. Суд его отпустил под 30 млн залога. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Серов, который следил за развитием дела.

Сперва в зале суда прошли судебные дебаты, а потом судья вынес решение.

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Ранее прокуратура просила арест на 60 дней либо залог в 120 млн. В итоге ему вынесли меру пресечения – более 30 млн залога и личное обязательство не выезжать с территории Украины.

Сам Труханов сказал, что ему не совсем понятно решение суда в том плане, что будет, если он не внесет залог. Таких денег у него нет.

"В содержании под стражей суд отказал", – сказал нам Труханов.

Отметим, что в пятницу, 8 октября, городской голова Одессы Геннадий Труханов выступил в суде. Он рассказал, что по его мнению, дело против него – это политическое преследование.

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Суть преступления

По данным НАБУ, участники преступной организации в сговоре с другими людьми разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной громады Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку.

Через эти действия в течение 2016-2019 годов ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн гривен.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн гривен.

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Ранее мы писали:

  • Кто такой "известный одессит", о котором генпрокурор вспомнила в комментарии об объявлении подозрение Труханова. "Сегодня" для этого связалось с правоохранителями.
  • Также возможным подозреваемым стал первый заместительдиректора департамента коммунальной собственности одесской мэрии Александр Ахмеров.

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