Высший антикоррупционный суд конфисковал у бывшего народного депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, более 1,2 млн грн дохода от жомовой ямы.
Об этом сообщила пресс-служба САП.
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"Верховный Суд принял окончательное решение по первому делу о гражданской конфискации по взысканию в доход государства свыше 1,2 млн гривен необоснованных активов, принадлежащих бывшему народному депутату", – говорится в сообщении.
Как отметили, Кива, когда был народным депутатом, передал жомовой яму в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности. Экс-нардеп не был ее владельцем и не имел правомочия по владению, пользованию и распоряжению ею.
"За аренду указанный народный депутат противоправно получил 1 242 236 гривен. Еще 10 тыс. гривен было зачислено на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций. Верховный Суд согласился с выводами Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и постановил конфисковать в доход государства указанные средства", – сообщает САП.
Также экс-депутату зачислили на банковский счет еще 10 тыс. грн в качестве комиссионных доходов за проведение безналичных банковских операций.
Кива-предатель
- 6 марта народному депутату Украины Илье Киве сообщили подозрение в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.
- До этого народный депутат Кива позволял себе действия и высказывания против Украины и ее народа. Например, в конце прошлого года нардеп заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой. В результате украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием открыть уголовное производство.
- Недвижимость Кивы была обнаружена в элитном квартале в Конче-Заспе под Киевом. Квартиру в 500 кв. м нардеп купил год назад, но кто дал ему деньги – Медведев или Путин – непонятно.