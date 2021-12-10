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Температура повысится, но осадки не пропадут: прогноз погоды в Украине на 10 декабря (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
10 декабря, 06:00
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В этот день порывы ветра в стране будут достигать 12 м/с
Сегодня осадков стоит ожидать преимущественно жителям западной Украины/Коллаж: "Сегодня"
Сегодня осадков стоит ожидать преимущественно жителям западной Украины/Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 10 декабря, в Украине в большинстве областях ожидается переменная облачность. Только в некоторых регионах будет идти мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день мокрый снег стоит ожидать жителям Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Дожди будут поливать Житомирскую, Хмельницкую и Винницкую области. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 0 до +6 градусов. На востоке стоит ожидать 2-8 градусов тепла.

В северных регионах — 4-10 градусов. На юге будет 10-14 градусов тепла.

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В Киеве осадков не прогнозируют, от +6 до +8 градусов, а в Симферополе осадков тоже не прогнозируют — 12-14 градусов тепла.

Что делать при гололедице?

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги;
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука;
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед;
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги;
  • Обходите металлические крышки люков;
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить;
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы;
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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