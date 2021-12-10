Температура підвищиться, але опади не зникнуть: прогноз погоди на 10 грудня (карта)

У п'ятницю, 10 грудня, в Україні у більшості областях очікується мінлива хмарність. Тільки в деяких регіонах йтиме мокрий сніг та дощ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Цього дня мокрий сніг слід очікувати мешканцям Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Дощі поливатимуть Житомирську, Хмельницьку та Вінницьку області. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с.
На заході стовпчики термометрів будуть коливатися від 0 до +6 градусів. На сході варто очікувати 2-8 градусів тепла.
У північних регіонах — 4-10 градусів. На півдні буде 10-14 градусів тепла.
В Києві опадів не прогнозують, від +6 до +8 градусів, а в Сімферополі опадів також не прогнозують — 12-14 градусів тепла.
Що робити при ожеледиці?
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги;
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів;
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед;
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги;
- Обходьте металеві кришки люків;
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати;
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи;
- Попросіть своїх бабусю та дідуся залишитися в цей період вдома.
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