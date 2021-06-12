В Украине темпы вакцинации от COVID-19 резко ускорились. Данные за сутки

Вакцинация населения продолжается, в Минздраве рассказали, сколько прививок сделали за последние сутки

За прошедшие сутки, 11 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 62 062 человека. Это на 7733 больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 1 661 410 человек. Вакцинацию завершили уже 230 420 человек – они получили две дозы.

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Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 678 522 человека.

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В течение суток работали 549 мобильных бригад и 701 пункт прививок.

Ранее мы сообщали, что Польша массово вакцинирует украинцев на границе. Польские власти предлагают въезжающим украинцам скидку на обязательный тест за бесплатное прохождение вакцинации от COVID-19.

Также напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.

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