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Темпы вакцинации в Украине продолжают падать. Сколько прививок сделали за сутки

5 июля 2021 8:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На прошлой неделе за день вакцинировали почти 100 тысяч человек, на выходных темпы уменьшились в несколько раз

Вакцинация против коронавируса. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Вакцинация против коронавируса. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В Украине упали темпы вакцинации. За последние сутки, 5 июля, 24 363 украинца получили прививку против COVID-19. Одну дозу получили 15 260 человек, полностью иммунизированы – 9103.

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Об этом сообщили в Минздраве.

С начала прививочной кампании привито 2 074 988 человек, из них получили одну дозу – 2 074 986 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 850 394 человека. Всего проведено 2 925 380 прививок.

Статистика 5 июля. Источник: Минздрав

Вчера работали 70 мобильных бригад, 87 пунктов прививки, 120 центров вакцинации. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 774 553 человека.

Напомним, что в Винницкой области мужчина умер после вакцинации препаратом Pfizer.

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Также мы сообщали, что Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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