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В два раза меньше прививок, чем за прошлые сутки. В Украине буксует вакцинация от COVID-19

4 июля 2021 9:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается, украинцы активно записываются в очередь на прививку – сегодня уже 772 102 желающих

Всего с начала кампании привито 2 901 017 человек. Фото: УНИАН

Всего с начала кампании привито 2 901 017 человек. Фото: УНИАН

За прошедшие сутки, 3 июля, в Украине вакцинировали против COVID-19 38 857 человек. Это на 55 690 меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала кампании привито 2 901 017 человек. Вакцинацию завершили уже 841 291 человек – они получили две дозы препарата.

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 772 102 человека.

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В течение суток работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививок и 125 центров вакцинации.

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что в Винницкой области мужчина умер после вакцинации препаратом Pfizer.

Также напомним, Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19.

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Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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