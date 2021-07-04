У два рази менше щеплень, ніж за минулу добу. В Україні буксує вакцинація від COVID-19

Вакцинація населення триває, українці активно записуються в чергу на щеплення – сьогодні вже 772 102 охочих

Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 901 017 особам. Фото: УНІАН

За минулу добу, 3 липня, в Україні вакцинували проти COVID-19 38 857 осіб. Це на 55 690 менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 901 017 осіб. Вакцинацію завершили вже 841 291 осіб – вони отримали дві дози препарату.

На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 772 102 особи.

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Протягом доби працювали 220 мобільних бригад, 330 пунктів щеплень і 125 центрів вакцинації.

Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області чоловік помер після вакцинації препаратом Pfizer.

Також нагадаємо, Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19.

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