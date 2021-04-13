Тепло и дождливо: прогноз погоды в Украине на 13 апреля (карта)

Теплее всего будет на востоке страны

В Украине сегодня, 13 апреля, во всех областях, кроме отдельных регионов, будет солнечно и тепло.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 16 до 20 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 13 до 16 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 11 до 19 градусов выше нуля. Дождь ожидается во Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах и Ужгороде.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 10 до 14 градусов тепла.

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Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Многочисленные прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся явью. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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