Только четыре области в желтой. В Украине обновили карантинные зоны

Министерство здравоохранения обновило карту зон адаптивного карантина в Украине.
Об этом сообщает сайт Минздрава.
Согласно данным Минздрава, в желтой зоне находятся Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.
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Оранжевая зона:
- Киев
- Волынская область
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Сумская
- Ровенская
- Тернопольская
- Харьковская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
Красная зона
- Днепропетровская
- Донецкая
- Запорожская
- Одесская
- Сумская
- Херсонская
Ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день
За сутки 23 октября в Украине зафиксирован 20 791 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей – 1533, медработников – 237).
За прошедшие сутки госпитализированы 5924 человека, 386 человек скончались, а выписан 6081 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 769 405 человек;
- выздоровели – 2 375 776 человек;
- летальных исходов – 63 872;
- проведено ПЦР-тестов – 13 986 710.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.
Ранее мы писали:
- По состоянию на 20 октября в Украине в оранжевой зоне находятся 14 областей и Киев. В красной и желтой зоне карантина – по пять областей.
- Минздрав показал жуткие фото из COVID-отделений больниц и как вывозят тела умерших.