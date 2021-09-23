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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Принятие закона об олигархах и драка под Радой – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
23 сентября, 19:43
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Верховная Рада под кричалку о Лукашенко приняла закон об олигархах, а в стране ввели желтый уровень эпидопасности
В ресторанах опять ограничения, под ВР - митинги, в парламенте - скандалы / Коллаж "Сегодня"
В ресторанах опять ограничения, под ВР - митинги, в парламенте - скандалы / Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости четверга, 23 сентября.

Протащили

Верховная Рада 23 сентября проголосовала во втором чтении скандальный законопроекта №5599, так называемый "Закон об олигархах". Определено, кто будет подпадать под такой статус, появится реестр олигархов и придется декларировать контакты с ними. Соответствующий документ поддержали 279 народных депутатов.

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Без курьезных моментов не обошлось. Депутаты "Европейской солидарности" прервали заседание кричалкой про самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, пытаясь блокировать рассмотрение правок к законопроекту.

Драка под ВР

А в это время под стенами парламента проходил митинг предпринимателей, которые требовали рассмотреть поправки к законопроектам о деятельности ФОПов. В какой-то момент митингующие попытались прорваться в Верховную Раду, в результате произошла стычка с полицией. Есть пострадавшие.

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На митинг малых предпринимателей пришли около 400 человек / Фото "Сегодня"
На митинг малых предпринимателей пришли около 400 человек / Фото "Сегодня"

После покушения – под охрану

Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира, на которого 22 сентября было совершено покушение. При этом обычно жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях Службы безопасности Украины.

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За желтой чертой

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С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины установлен желтый уровень эпидемической опасности. Это означает, что на массовые мероприятия на одного человека должно быть 4 кв.м свободной площади, в ресторанах нельзя сидеть за столиком больше 4 человек и кинотеатры должны быть заполнены на 50%.

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Санкции для "Северного потока – 2"

Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми предусматривается введение санкций против газопровода "Северный поток – 2". Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина продолжит оказывать давление на Вашингтон, чтобы санкций было больше.

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