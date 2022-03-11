Украина отказалась от закупки ядерных ресурсов у РФ – заявление

На российских ТВЭЛах работают девять из пятнадцати украинских атомных энергоблоков

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" отказывается от российского ядерного топлива. Компания больше не будет проводить закупку ресурсов из РФ.

Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия.

Реклама

"Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", – говорится в сообщении.

"Энергоатом" обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%.

НАЭК "Энергоатом" в 2021 году по сравнению с предыдущим годом увеличила выработку электроэнергии на 13,1% – до 86,4 млрд кВт-часов.

На российских ТВЭЛах работают девять из пятнадцати украинских атомных энергоблоков. Остальные шесть – четыре на Запорожской АЭС и еще два на Южно-Украинской – на ядерном топливе компании Westinghouse

Реклама

Какая ситуация с ядерными объектами

Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию, осуждающую агрессию РФ против Украины. Согласно документу, России выдвигаются требования немедленно прекратить все противоправные действия, угрожающие ядерным объектам Украины.

Ранее "Энергоатом" обратился к МАГАТЭ с просьбами, чтобы НАТО закрыло доступ к воздушному пространству над ядерными объектами ЧАЭС.

Напомним также, войска оккупантов захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции оказался в заложниках.

Реклама

25 февраля в Чернобыльской зоне зафиксировали повышение уровня радиации.

Также мы писали о том, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС, которая находится в городе Энергодар. Они заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащего со станцией.

Кроме того, РФ заявляла, что Беларусь восстановила электроснабжение на Чернобыльскую АЭС, однако эта информация не соответствует действительности