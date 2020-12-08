Украина подала первую заявку на вакцину от COVID-19: сколько получим доз

Украина подала первую часть заявки в COVAX на закупку вакцины от COVID-19, которая предполагает 8 миллионов доз для вакцинации 4 миллионов украинцев.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Так, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики сформировала критерии для определения приоритетных групп людей (всего таких 12 групп), которые в первую очередь получат вакцину от COVID-19 – совокупно это почти 21 млн человек (20 866 390), или 50% населения Украины. К ним относятся работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые люди и лица, проживающие в соцучреждениях, люди с сопутствующими заболеваниями и др.

В заявку также внесена информация о мощностях и логистической способности Украины для получения вакцины и ее применения, о холодильниках с необходимой температурой для хранения вакцины.

"Первая партия вакцин уже в начале 2021 года обеспечит до 5% объема доз, которые мы должны получить. Сейчас идет подготовка логистических маршрутов, чтобы независимо от необходимого вакцинам температурного режима мы могли эффективно их использовать", – сказал и. о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин.

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Вторая часть заявки Украины в COVAX будет подана 14 декабря.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина сейчас ведет переговоры о вакцине с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Ожидается, что к нам попадет 8 миллионов доз вакцины во втором-третьем квартале 2021 года (апрель – сентябрь). Верховная Рада даже приняла закон, который ускорит регистрацию в Украине иностранных препаратов. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что 20 млн украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно.

Видео: Сегодня

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