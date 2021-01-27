Українська
$ 28,15
34,19
  1. Последние новости Украины

Украина получит широкий доступ к вакцине от COVID-19 только в 2023-м – The Economist

27 января, 16:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украина может рассчитывать на поставки вакцин по программе COVAX

Более 85 беднейших стран мира не получат широкого доступа к вакцине от COVID-19 до 2023 года. Большинство этих стран находятся в Африке. Но в числе государств, попавших в "черный" список, значатся и европейские Украина и Молдова.

Реклама

Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Аналитики издания отмечают, что первыми к массовой вакцинации населения приступят государства Евросоюза, США, ОАЭ, Сингапур и Гонконг. Массовая вакцинация в этих странах, согласно прогнозам, завершится к концу 2021 года.

Страны со средним уровнем дохода и большинство стран с низким уровнем дохода, такие как Украина, могут рассчитывать на поставки вакцин по программе Фонда глобального доступа стран к вакцинам против COVID-19 (COVAX). Согласно этой международной инициативе, бедные страны должны получить 6 млрд доз вакцины от коронавируса.

Читайте также: Нет доверия: украинцы не готовы вакцинироваться от коронавируса

Реклама

Первые 2 млрд доз по этой программе будут переданы странам уже в 2021 году, в основном работникам здравоохранения. При этом отмечается, что дозы от COVAX охватят лишь до 20% населения каждой страны.

В тренде
У Украины контрактов на более 30 млн доз вакцины от COVID-19 – Шмыгаль

В большинстве бедных стран массовая вакцинация начнется не раньше 2023 года.

Исследователи прогнозируют, что страны, стоящие в начале очереди на вакцины от коронавируса, включая Великобританию, США и большинство стран ЕС, проведут вакцинацию своих приоритетных групп населения к концу марта, а к концу календарного года процесс массовой вакцинации в этих странах будет полностью завершен.

Напомним, COVAX начнет первые поставки вакцин в феврале-2021. Как заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, первый миллиард доз будет поставлен в течение 2021 года, остальные поставки – в течение 2022-го.

Реклама

Также сообщалось, что Украина по программе COVAX сможет бесплатно получить 8 млн доз вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Молдова вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 COVAX

Источники: DELFI.LV , Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Унизила язык и страну: студентка Университета Драгоманова решила бросить учебу из-за преподавательницы-сепаратистки
Унизила язык и страну: студентка Университета Драгоманова решила бросить учебу из-за преподавательницы-сепаратисткиУкраина
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклон
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклонУкраина
В Полтаве магазин отказался продать хлеб покупателю из-за
В Полтаве магазин отказался продать хлеб покупателю из-за "не такой" маскиУкраина
Поставщики газа объявили новые цены для населения. Какими будут тарифы в феврале
Поставщики газа объявили новые цены для населения. Какими будут тарифы в февралеЖКХ
Погода на февраль: скоро ли закончится зима
Погода на февраль: скоро ли закончится зимаУкраина
Рада согласилась пустить в Украину войска стран НАТО
Рада согласилась пустить в Украину войска стран НАТОПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять