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Украинцев предупреждают об опасности в горах

21 февраля, 11:31

Виктория Барановская Виктория Барановская

Лавины возможны из-за снегопадов

В воскресенье, 21 февраля, в Карпатах прогнозируют опасность схождения лавин.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами 21 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность", – говорится в сообщении.

Так, в горах объявлен третий уровень опасности.

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Ранее мы сообщали, что долгожданное потепление в Украине продержится чуть дольше, чем прогнозировалось. Плюсовая температура во многих областях будет наблюдаться как минимум до четверга, 25 февраля. И хотя на востоке Украины похолодает 24 февраля, 25 февраля погода вновь начнет улучшаться.

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Также мы узнавали, какой будет погода в Украине до конца 2021 года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы прогноз погоды на весь 2021" .

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погода Карпаты снегопад лавина
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