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В Украину пришла весна? Сколько продлится потепление

21 февраля, 11:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Начавшееся на этих выходных потепление в Украине продержится чуть дольше, чем ожидалось. Плюсовая температура во многих областях будет наблюдаться как минимум до четверга, 25 февраля. И хотя на востоке Украины похолодает 24 февраля, 25 февраля погода снова начнет улучшаться.

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Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Погода 22 февраля

Рабочая неделя в Украине начнется с весенней погоды – по всей территории страны днем ожидается "плюс". Осадки возможны только на востоке – в Сумской, Луганской и Харьковской областях.

На западе Украины – до 12 градусов тепла, переменная облачность. В Киеве +1...+3.

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Погода 23 февраля

Большая часть территории Украины останется в уверенной плюсовой зоне – до 11 градусов, без осадков.

На востоке Украины местами пройдет снег. Холоднее всего будет в Луганской области – до минус шести градусов.

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В Киеве – переменная облачность, температура воздуха – один-три градуса выше нуля.

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Погода 24 февраля

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Похолодание до девяти градусов мороза вернется на восток Украины, там же ожидается небольшой снег.

В остальных областях будет преимущественно тепло и солнечно. В Закарпатье ожидается и вовсе плюс 12 градусов. В Киеве облачно, 1-3 градуса выше нуля.

Погода 25 февраля

В восточных регионах останется минусовая температура, но вернется солнце. Небольшой снег ожидается только в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

На западе – до 12 градусов выше нуля, по большей части ясно и сухо.

В Киеве сохранится температура воздуха +1...+3 градуса, но на небе будет появляться солнце.

Видео: Сегодня

Также мы узнавали, какая ждет украинцев целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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Источник: Сегодня

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