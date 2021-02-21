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Украинцев ждет теплый понедельник: синоптик уточнила прогноз

21 февраля, 15:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Не всем повезет с приятной погодой – в некоторых областях будет мокрый снег

Потепление в Украине еще больше усилится с начала следующей недели. В понедельник ожидается до 10 градусов тепла. При этом жителям некоторых областей не повезет с мокрым снегом.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

В большинстве областей Украины 22 февраля в течение дня ожидается 2-6 градусов тепла, на юге и западе – 5-9 выше нуля.

Ночью еще будет небольшой морозец, поэтому дороги и тротуары обледенеют.

Мокрый снег и дождь завтра наиболее вероятны в восточных областях, еще может задеть Сумскую, Полтавскую, Запорожскую области и Днепр с районами.

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На остальной территории Украины без существенных осадков, только из-за теплой и сырой погоды могут появиться туманы.

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Фото: pixabay

В Киеве понедельник обещает быть теплым, максимально до 2-4 градусов выше нуля, без осадков. Скользко и мокро одновременно.

На неделе, 23-24 февраля, ожидается кратковременное похолодание на Левобережной Украине, затем снова вернется потепление.

Диденко предупредила, что потепление после морозов довольно опасная штука – начинается гололедица, оползни льда и снега, лавинная опасность в горах, сосульки на крышах.

Тем временем народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на весну. По его словам, снег будет еще и в марте, а до Пасхи – температурные качели.

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Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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Источник: Сегодня

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