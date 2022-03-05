Украинцы заставили российских военных бежать из центра Херсона

Вражеский БТР проехался по улице с украинским флагом

В Херсоне люди вышли на митинг против оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты покинули центр Херсона. БТР под украинским флагом отправился по центральному проспекту, сообщает "Суспільне: Херсон". Как сообщили участники митинга, херсонский полицейский на ходу заскочил с украинским флагом на убегавший из города вражеский БТР.

Ситуация 5 марта