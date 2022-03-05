Украинцы заставили российских военных бежать из центра Херсона

Оккупанты покинули центр Херсона. БТР под украинским флагом отправился по центральному проспекту, сообщает "Суспільне: Херсон". Как сообщили участники митинга, херсонский полицейский на ходу заскочил с украинским флагом на убегавший из города вражеский БТР.
Ситуация 5 марта
- В Николаевской области русские войска собираются в районе Баштанки и Галициново и готовятся к перемещениям.
- В Мелитополе, куда вошли русские военные, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Местные жители посылают оккупантов в направлении российского военного корабля.
- Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.
- "Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий
- В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.