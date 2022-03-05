Українці змусили російських війскових тікати з центру Херсона

Ворожий БТР проїхався по вулиці з українським прапором

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Окупанти залишили центр Херсону. БТР під українським прапором вирушив центральним проспектом, повідомляє "Суспільне: Херсон". Як повідомили учасники мітингу, херсонський поліцейський на ходу заскочив з українським прапором на ворожий БТР, який тікав з міста.

Ситуація 5 березня