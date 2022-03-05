Українці змусили російських війскових тікати з центру Херсона

Окупанти залишили центр Херсону. БТР під українським прапором вирушив центральним проспектом, повідомляє "Суспільне: Херсон". Як повідомили учасники мітингу, херсонський поліцейський на ходу заскочив з українським прапором на ворожий БТР, який тікав з міста.
Ситуація 5 березня
- На Миколаївщині російські війська збираються в районі Баштанки та Галициново й готуються до переміщень.
- У Мелітополі, куди увійшли російські військові, відбувся черговий мітинг. Місцеві жителі з голими руками йдуть на окупантів, які лякають стрільбою з автоматів. Місцеві жителі відправляють окупантів у напрямку російського військового корабля.
- Російська авіація завдала точкових ударів по Сумах, зокрема по інфраструктурних об'єктах.
- "Укрзалізниця" 5 березня продовжує відправляти евакуаційні потяги за кордон, щоб відвезти українців якомога далі від бойових дій.
- У путінської армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються у полон, заявив міністр оборони Олексій Резніков.