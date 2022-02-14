Украинские полярники показали влюбленных пингвинов: милейшие фото

Субантарктические пингвины ежегодно возвращаются на станцию "Академик Вернадский" весной на брачный сезон

Обычно пингвины создают одну пару на всю жизнь. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ко Дню влюбленных украинские полярники подготовили необычные валентинки. Они показали, какими видят влюбленных пингвинов поблизости станции Академик Вернадский в Антарктиде.

Фото арктических птиц разместили в Facebook Национальный арктический научный центр.

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"К сегодняшнему замечательному празднику подготовили для вас подборку фото наших влюбленных пингви. А мы поздравляем всех с праздником! Любите и будьте любимы", – подписали снимки полярники.

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Влюбленные пингвины. Фото: Анна Соина и Оксана Савенко

Как проходят ухаживания пингвинов

На снимках – субантарктические пингвины, ежегодно возвращающиеся к "Вернадскому" весной именно на брачный сезон. Поэтому полярники постоянно наблюдают их ухаживания (это уважительные поклоны друг другу), создание семей, построение гнезд (если они даже бьются за камешки), откладывание яиц и, конечно, появление малышей.

Кстати, эти пингвины – однолюбы и обычно создают пару на всю жизнь.

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