Українські полярники показали закоханих пінгвінів: наймиліші фото

Субантарктичні пінгвіни щороку повертаються до станції "Академік Вернадський" навесні на шлюбний сезон

Зазвичай пінгвіни створюють одну пару на все життя. / Фото: Колаж: Сьогодні

До Дня закоханих українські полярники підготували незвичні валентинки. Вони показали, якими бачать закоханих пінгвінів поблизу станції Академік Вернадський в Антарктиді.

Фото арктичних птахів розмістили в Facebook Національного арктичного наукового центру.

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"До сьогоднішнього чудового свята підготували для вас добірку фото наших закоханих пінгві. А ми вітаємо всіх зі святом! Кохайте та будьте коханими", – підписали знімки полярники.

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Закохані пінгвіни. Фото: Анна Соіна та Оксана Савенко

Як проходять залицяння пінгвінів

На знімках – Субантарктичні пінгвіни, які щороку повертаються до "Вернадського" навесні саме на шлюбний сезон. Тож полярники постійно спостерігають їхні залицяння (це шанобливі поклони одне одному), створення родин, побудову гнізд (коли вони навіть б'ються за камінчики), відкладання яєць та, звісно, появу малят.

До речі, ці пінгвіни – однолюби, й зазвичай створюють пару на все життя.

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