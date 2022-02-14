Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Українські полярники показали закоханих пінгвінів: наймиліші фото

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 16:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Субантарктичні пінгвіни щороку повертаються до станції "Академік Вернадський" навесні на шлюбний сезон
Зазвичай пінгвіни створюють одну пару на все життя.
Зазвичай пінгвіни створюють одну пару на все життя. / Фото: Колаж: Сьогодні

До Дня закоханих українські полярники підготували незвичні валентинки. Вони показали, якими бачать закоханих пінгвінів поблизу станції Академік Вернадський в Антарктиді.

Фото арктичних птахів розмістили в Facebook Національного арктичного наукового центру.

Реклама

"До сьогоднішнього чудового свята підготували для вас добірку фото наших закоханих пінгві. А ми вітаємо всіх зі святом! Кохайте та будьте коханими", – підписали знімки полярники.

Реклама

Реклама

Закохані пінгвіни. Фото: Анна Соіна та Оксана Савенко

Як проходять залицяння пінгвінів

На знімках – Субантарктичні пінгвіни, які щороку повертаються до "Вернадського" навесні саме на шлюбний сезон. Тож полярники постійно спостерігають їхні залицяння (це шанобливі поклони одне одному), створення родин, побудову гнізд (коли вони навіть б'ються за камінчики), відкладання яєць та, звісно, появу малят.

До речі, ці пінгвіни – однолюби, й зазвичай створюють пару на все життя.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Україна не відмовиться від НАТО? У МЗС пояснили слова Прістайка. Ексклюзив "Сьогодні" Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Поруч із безхатченками. У яких бомбосховищах доведеться ховатись киянам (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Рейси скасовують, але небо залишається відкритим. Всі подробиці про авіаперевезення в Україні (онлайн) Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

235 256

захворіло за тиждень в Україні

-3%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.03

Російський рубль (₽)

0.3728

Євро (€)

31.98

Doodle Сьогодні
14 лютого. Майкл Рубенс Блумберг. Цього дня рівно 80 років тому народився один із найбагатших землян, засновник та власник світового постачальника фінансових новин Bloomberg, кандидат у президенти США, 108-й мер Нью-Йорка…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти