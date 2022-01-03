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Украину атакует непогода: где будут метели и гололед

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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3 января, 11:01
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В течение суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с
Украину накроет непогода. Фото: коллаж "Сегодня"
Украину накроет непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 3 января, в Украине сильно ухудшится погода. На дорогах ожидается гололед и метели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Где накроет непогода?

3 января в северных, центральных и восточных областях на дорогах будет гололед, а в Черниговской, Сумской и Полтавской областях сильный снег, метели.

Кроме того, в Украине в течение суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, и уровень опасности – желтый.

В Киеве и Киевской области 3 января на дорогах также прогнозируют гололед, а в течение суток будут порывы ветра 15-20 м/с.

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Природные катастрофы в Украине

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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