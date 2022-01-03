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СЬОГОДНІ Новини України

Україну атакує негода: де будуть хуртовини та ожеледиця

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 січня, 11:01
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Протягом доби очікуються пориви вітру 15-20 м/с
Україну накриє негода. Фото: колаж "Сьогодні"
Україну накриє негода. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 3 січня, в Україні сильно погіршиться погода. На дорогах очікується ожеледиця та хуртовини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Де накриє негода?

3 січня у північних, центральних та східних областях на дорогах буде ожеледиця, а у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях сильний сніг, хуртовини.

Крім того, в Україні протягом доби очікуються пориви вітру 15-20 м/с та рівень небезпеки – жовтий.

У Києві та Київській області 3 січня на дорогах також прогнозують ожеледицю, а протягом доби будуть пориви вітру 15-20 м/с.

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Природні катастрофи в Україні

Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них уже зараз треба бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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