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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украину накроет мокрый снег – в каких областях ждать непогоду

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 февраля, 14:00
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Теплее всего будет на юге – температура воздуха будет колебаться от +3 до +6 градусов
В Украине будет плюсовая температура, но снежно. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине будет плюсовая температура, но снежно. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 9 февраля, будет преимущественно теплой. В некоторых областях синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега.

Об этом сообщают "Факты".

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9 февраля в западных областях ночью ожидается мокрый снег, но днем будет практически без осадков – только в Закарпатской области прогнозируется снег и мокрый снег.

Температура воздуха днем составит до 5 градусов тепла.

В северных областях прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +3 градусов.

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В Винницкой и Черкасской областях ожидается снег и мокрый снег, а температура воздуха днем составит +2…+4 градуса.

В Луганской области мокрый снег будет идти весь день. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса.

Теплее всего 9 февраля будет на юге – температура воздуха будет колебаться от +3 до +6 градусов.

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Погода в Украине 9 февраля. Карта

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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