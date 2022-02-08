Украину накроет мокрый снег – в каких областях ждать непогоду

Погода в Украине в среду, 9 февраля, будет преимущественно теплой. В некоторых областях синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега.
Об этом сообщают "Факты".
9 февраля в западных областях ночью ожидается мокрый снег, но днем будет практически без осадков – только в Закарпатской области прогнозируется снег и мокрый снег.
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Температура воздуха днем составит до 5 градусов тепла.
В северных областях прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +3 градусов.
В Винницкой и Черкасской областях ожидается снег и мокрый снег, а температура воздуха днем составит +2…+4 градуса.
В Луганской области мокрый снег будет идти весь день. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса.
Теплее всего 9 февраля будет на юге – температура воздуха будет колебаться от +3 до +6 градусов.
Погода в Украине 9 февраля. Карта
Как пережить перепады температуры?
Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.
Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.