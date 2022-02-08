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СЬОГОДНІ Новини України

Україну накриє мокрий сніг – у яких областях чекати на негоду

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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8 лютого, 14:00
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Найтепліше буде на півдні – температура повітря коливатиметься від +3 до +6 градусів
В Україні буде плюсова температура, але сніжно. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні буде плюсова температура, але сніжно. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у середу, 9 лютого, буде переважно теплою. У деяких областях синоптики прогнозують опади у вигляді вологого снігу.

Про це повідомляють "Факти".

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9 лютого у західних областях уночі очікується мокрий сніг, але вдень буде практично без опадів – лише у Закарпатській області прогнозується сніг та мокрий сніг.

Температура повітря вдень становитиме до 5 градусів тепла.

У північних областях прогнозується мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +3 градусів.

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У Вінницькій та Черкаській областях очікується сніг та мокрий сніг, а температура повітря вдень становитиме +2…+4 градуси.

На Луганщині мокрий сніг йтиме весь день. Температура повітря становитиме від -1 до +1 градуса.

Найтепліше 9 лютого буде на півдні – температура повітря коливатиметься від +3 до +6 градусів.

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Погода в Україні 9 лютого. Карта

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

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