Україну накриє мокрий сніг – у яких областях чекати на негоду

Найтепліше буде на півдні – температура повітря коливатиметься від +3 до +6 градусів

В Україні буде плюсова температура, але сніжно. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у середу, 9 лютого, буде переважно теплою. У деяких областях синоптики прогнозують опади у вигляді вологого снігу.

Про це повідомляють "Факти".

Реклама

9 лютого у західних областях уночі очікується мокрий сніг, але вдень буде практично без опадів – лише у Закарпатській області прогнозується сніг та мокрий сніг.

Температура повітря вдень становитиме до 5 градусів тепла.

У північних областях прогнозується мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +3 градусів.

Реклама

У Вінницькій та Черкаській областях очікується сніг та мокрий сніг, а температура повітря вдень становитиме +2…+4 градуси.

На Луганщині мокрий сніг йтиме весь день. Температура повітря становитиме від -1 до +1 градуса.

Найтепліше 9 лютого буде на півдні – температура повітря коливатиметься від +3 до +6 градусів.

Реклама

Погода в Україні 9 лютого. Карта

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.