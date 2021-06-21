Украину накроет жара с грозами: прогноз погоды на ближайшие дни (карта)

К середине недели небо прояснится почти во всех областях страны, но к длинным выходным во многие области вернутся грозы

Украинцам, которые первые недели июня страдали от затяжных дождей, советуют подготовится к жаркой погоде. В ближайшую неделю страну ждет жара выше 30 градусов. Тем не менее, небо не везде будет ясным. Осадки в начале недели ожидаются в центре и на западе страны, а к субботе грозы вернутся почти на всю территорию Украины.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Погода во вторник, 22 июня

В Украине будет жарко: на севере ожидается до +33, на востоке – до +36. Заливать дождями с грозами будет западные, центральные и южные области. В Киеве, на севере и в восточных регионах будет сухо. Воздух в столице прогреется до 32 градусов.

Погода 22 июня

Погода на среду, 23 июня

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Дожди пойдут уже не только в южных и центральных областях, но и продвинутся на восток. Зато запад страны ожидает преимущественно облачная погода без осадков. Жарче всего будет на севере и востоке – до +35. А прохладнее всего, как ни странно, на юге – до 26-30 градусов тепла. В Киеве – без осадков, +33-35.

Погода 23 июня

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Погода на четверг, 24 июня

Непогода покинет практически всю территорию Украины, кроме южных и западных областей. При этом жара никуда не уйдет – температура воздуха в среднем по Украине будет 29-35 градус, в Киеве 33-35 градусов.

Погода на пятницу, 25 июня

Дожди с грозами ожидаются в западных областях, а так в Запорожской и Кировоградской области. На остальной территории страны – переменная облачность. Жаркая погода останется – до +35. В Киеве – 30-35 градусов жары.

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Погода 25 июня

Погода на субботу, 26 июня

В первый день длинных выходных по случаю Дня Конституции в Украине будет по-прежнему жарко – 30-35 градусов тепла. При этом дожди накроют большую часть страны, включая весь запад и юг, частично северные и центральные области. Осадков не ожидается на востоке. В Киеве – гроза, до +33.

Погода 26 июня

Ранее мы также писали, какую погоду прогнозируют украинцам метеорологи и народные синоптики до конца лета.

А чем себя занять в такую погоду и как провести время с пользой, вы можете узнать в целом календаре лайфхаков, которые помогут сделать это лето насыщенным и незабываемым.