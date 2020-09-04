Украину разделила "стена" дождей: в каких областях доставать зонтики (карта)

После преимущественно сухого и жаркого четверга в Украину пришла дождливая и более прохладная пятница.

Реклама

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

4 сентября большую часть страны накроют дожди с грозами – они пролегли стеной от Черниговской до Херсонской области, затронув все северные, центральные и южные области.

При этом температура в стране будет более щадящей, чем накануне, с потеплением с запада на восток. Синоптики прогнозируют на западе 20-23 градуса с похолоданием до 10-13 ночью. В центре страны ожидается до 27 градусов тепла днем и 16-19 ночью. А вот на юге и востоке будет 26-30 днем и до 20 градусов ночью.

Ветер ожидается 5-10 м/с, северо-западный с переходом в северо-восточный.

В тренде Представитель ВОЗ рассказал, когда Украина может получить вакцину от коронавируса

Реклама

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что украинцам не стоит ждать от сентября "четвертого месяца лета" – теплая и солнечная погода будет только первые 3-5 дней осени.

А новости "Сегодня" проанализировали различные прогнозы и узнали, какой сентябрь предсказывают украинцам другие источники.

Также смотрите сюжет о том, как погода в Украине может навредить здоровью:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама