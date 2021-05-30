Украину зальет дождями? Какой будет погода на День Конституции

В первый месяц лета дожди будут заливать всю Украину, но ближе к концу месяца погода значительно улучшится – прогноз народного синоптика на 28 июня

В День Конституции, 28 июня, в Украине прогнозируют сухую погоду – летние дожди немного отступят, но будет прохладно.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня: в этом году на День Конституции должно быть сухо, но прохладно. Несмотря на то, что с 23 июня страну накроет мощный циклон, который принесет дожди, погода ближе к национальному празднику должна улучшиться. Синоптик прогнозирует температуру воздуха не выше 20-22 градусов тепла.

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На погодных сайтах ситуация немного отличается, дожди будут заливать западные и северные области Украины практически ежедневно, но ближе к Дню Конституции циклон отступит. Как и Горбань, метеорологи прогнозируют незначительное похолодание. Возможны кратковременные дожди.

Ранее мы сообщали, что синоптики обещают после дождливого и теплого мая адскую жару под 40 градусов в июне, но без дождей не обойдется.