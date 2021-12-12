Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! Зломовчання: топ-сериал (обзор) Зломовчання: топ-сериал (обзор) 🚓 Хамство Гогилашвили Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украину заснежит: прогноз погоды на 13 декабря (карта)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
12 декабря, 15:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ожидается юго-восточный ветер со скоростью до 7-12 м/с
В Украине ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 13 декабря, на территории Украины синоптики прогнозируют осадки. Ожидается мокрый снег и дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама

Погода на 13 декабря

По прогнозу синоптиков, на западе, в северных и центральных областях будет идти мокрый снег и дождь.

Температура воздуха ночью составит -2…+4 градуса, на юге и востоке будет +5…+7 градусов.

В восточной части осадков не предвидится – будет солнечно. Температура воздуха днем поднимется до +4 градусов.

Реклама

В Киеве и области синоптики прогнозируют температуру воздуха и ночью, и днем от 2 до 4 градусов тепла. При этом пойдет мокрый снег и дождь.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью до 7-12 м/с.

Реклама

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах встретили живописное морозное утро

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Короновирус за неделю

61 615

заболело за неделю в Украине

-18%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.368

Евро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять